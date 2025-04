„Wir wollen alle fröhlich sein …“, so erklang es zu Beginn des Gottesdienstes am Ostermontag in der Stadtkirche von Meiningen aus den gut besetzten Kirchenbänken. Die Freude über die Auferstehung von Jesu nach dessen Kreuzigung am Karfreitag ist für die Christenwelt bei jedem Osterfest unübersehbar. Nach der Leidensgeschichte der Karwoche ist dies der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft. Die Predigt von Superintendentin Beate Marwede erinnerte noch einmal an die Geschehnisse vor mehr als zweitausend Jahren, spannte den Bogen jedoch auch in die Gegenwart, sprach von den Aufgaben und Herausforderungen, vor denen die Christen derzeit stehen.