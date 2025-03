Vor dem in Arnstadt ansässigen Thüringer Bach Collegium liegen auftrittsreiche Monate. Los geht es am 22. März, 15 Uhr, in der Leipziger Thomaskirche. Dort wird man Motetten zum Geburts- und Tauftag Bachs spielen. Mit dabei ist das Leipziger Vokalensemble. Tags darauf ist das Collegium Bestandteil der Thüringer Bachwochen. Am Sonntag, 23. März, 16 Uhr, gibt es in der Georgenkirche Eisenach ein Festkonzert anlässlich des 340. Tauftages von Johann Sebastian Bach. Auf dem Programm stehen mehrere Kantaten und Messen.