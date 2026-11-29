Freitagabend in der Arnstädter Innenstadt. Trommelklänge wehen durch die Fußgängerzone. Angeführt von einem Elch und zwei Engeln auf Stelzen setzt sich der Umzug in Bewegung. Ein paar Minuten später wird Christoph Hodgson vom Stadtkern Verein am Bachdenkmal auf dem Markt den Bach-Advent offiziell für eröffnet erklären. Licht, lautet das diesjährige Motto. Schulkinder haben dafür Lichter- und Laternenketten gebastelt. „Ihr seht wunderschön aus“, lobt Hodgson. Noch schnell ein gemeinsames Lied mit Rentier Rudolph, dann stürzt man sich ins Getümmel.