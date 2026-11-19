Die beliebten Glühweintassen sind schon da, das Programmheft ist in Druck, die Künstler sind gebucht, die Webseite erstrahlt seit letzter Woche in neuem Design – und doch können Christoph Hodgson und Rainer Pense, die beiden Macher vom Bach-Advent, noch längst nicht die Füße hoch legen, gibt es doch immer noch viel zu tun. „Gerade heute morgen hat sich noch ein Hof gemeldet, der gern mitmachen möchte“, erzählt Pense.