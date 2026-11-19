Die beliebten Glühweintassen sind schon da, das Programmheft ist in Druck, die Künstler sind gebucht, die Webseite erstrahlt seit letzter Woche in neuem Design – und doch können Christoph Hodgson und Rainer Pense, die beiden Macher vom Bach-Advent, noch längst nicht die Füße hoch legen, gibt es doch immer noch viel zu tun. „Gerade heute morgen hat sich noch ein Hof gemeldet, der gern mitmachen möchte“, erzählt Pense.
Bach-Advent 400 kostenlose Acts in Thüringens ältester Stadt
Berit Richter 19.11.2026 - 10:00 Uhr