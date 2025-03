Es ist „einer der Lieblingstermine“ von Bürgermeister Jan Heineck – doch bis nun wieder ein solcher zustande kam, musste der Schwallunger Ortschef mehr als ein Jahr warten. Im Dezember 2023 fand letztmals ein Babytreffen im Amtsgebäude auf der Lindenhöhe statt, neun Babys und ihre Eltern waren dazu eingeladen. Nach sieben, acht Monaten wäre turnusmäßig wieder ein Treffen an der Reihe gewesen, doch es fiel aus. Weil in Schwallungen, Zillbach, Eckardts und Schwarzbach so wenig Kinder geboren wurden, kam im gesamten Jahr 2024 kein Treffen zustande. „Das gab es noch nie“, stellte Bürgermeister Heineck fest.