Babynamen: Bayerische Eltern setzen bei Babynamen eigene Trends

Mädchennamen ohne Überraschungen

Auch beim zweitbeliebtesten Jungennamen Lukas fällt der Freistaat aus der Reihe. In keinem anderen Bundesland schafft es der Name auf die vorderen zehn Ränge. In Bayern dagegen verbesserte er sich gegenüber 2024 um einen Platz nach vorn. Der drittplatzierte Name Elias ist dagegen auch in anderen Teilen Deutschlands in der Hitliste weit vorn. Wenig Überraschendes gibt es dagegen bei den Mädchen: Emma landet - wie auch bundesweit - auf Platz zwei, gefolgt von Hannah, die auf der deutschlandweiten Hitliste den vierten Rang erreicht.