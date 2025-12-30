Babynamen: Bayerische Eltern setzen bei Babynamen eigene Trends

München (dpa/lby) - Bayerische Eltern haben bei der Namenswahl für ihre Söhne offenbar eigene Vorstellungen. Am häufigsten wurden neugeborene Buben hier 2025 Felix genannt - ein Name, der sonst nur noch in Nordrhein-Westfalen und bundesweit in den Top Ten auftaucht, auf Platz zehn. Sophia oder Sofia als Spitzenreiter bei den Mädchen liegt dagegen auch andernorts im Trend, wie eine Auswertung des Namensforschers Knud Bielefeld von Daten aus Geburtskliniken und Standesämtern in Deutschland ergeben hat.