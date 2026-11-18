Berlin - Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann (46) fühlt sich knapp drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes im Glücksrausch. "Ich erlebe gerade die schönste Zeit meines Lebens!", schreibt sie auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem sie auch Fotos mit ihrem Sohn veröffentlicht. "Alles auf den Kopf gestellt, voller Überraschungen und Zauber, ganz nah, intensiv und voller Liebe. Alles was man sich vorher so ausgemalt und vorgestellt hat, wie es sein wird, ist jetzt noch mal ganz anders und überwältigend schön", schreibt sie weiter mit Blick auf ihren Ende August geborenen Sohn.