Seit vielen Jahren hat es sich die Stadt zur Aufgabe gemacht, ihre neuen Erdenbürger mit einem Willkommensfrühstück im Volkshaus zu begrüßen – so auch am Donnerstagmorgen. Bürgermeister Fabian Giesder hieß die Familien mit ihrem Nachwuchs willkommen. Als Vater von zwei Kindern kennt er die Herausforderungen genauso wie die schönen Seiten des Elternseins gut. „Meiningen bietet alle Voraussetzungen, um eine Familie zu gründen – von modernen Betreuungs- bis hin zu Bildungseinrichtungen“, betonte er. Zahlreiche Partner präsentierten sich mit Infoständen. Im Anschluss an den offiziellen Teil konnten die Gäste gemeinsam frühstücken und ins Gespräch kommen. 68 Babys wurden zwischen September und Februar in Meiningen und seinen Stadtteilen geboren. Ausgenommen ist der Ortsteil Walldorf, der die Neuankömmlinge im Dorf mit einem eigenen Babyempfang willkommen heißt.