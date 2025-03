Mit Linus, Fritz und Sophia aus Jüchsen, Sophia aus Rentwertshausen, Theresa Sophie aus Bibra, Alicia aus Bauerbach, Charlie aus Queienfeld und Leni aus Schwickershausen bleibt die Zahl der im 2. Halbjahr 2024 in der Gemeinde Grabfeld geborenen Kinder überschaubar – Bürgermeister Christian Seeber lud natürlich dennoch zum Babyempfang ein. Denn dieser Willkommensgruß ist seit Langem etabliert und stellt symbolisch als ein Baustein die familienfreundliche Gemeinde unter Beweis. Zudem dient das Treffen dem gegenseitigen Kennenlernen von Kindern und Eltern aus verschiedenen Ortsteilen. So fanden sich am Donnerstagvormittag im Versammlungsraum im Feuerwehrgerätehaus in Jüchsen die genannten Kids mit ihren Eltern ein, dazu Vertreter der Verwaltung und der in der Region ansässigen Kreditinstitute Rhön-Rennsteig-Sparkasse, VR Bank Main Rhön eG und der Raiffeisenbank im Grabfeld.