Alfred und Anton sind 2025 kurz hintereinander geboren. „Vielleicht werden sie mal Freunde“, wünscht sich Antons Oma. Auch mit Emilio verstand sich Anton ganz gut. Allerdings schielte der kleine Brotteroder auf den Keks, den der Trusetaler in seiner Hand hielt. Doch keine Sorge – zum Babyempfang im Trusetaler Rathaus gab es nicht nur genügend Kekse, erstmals waren auch alle Mädchen und Jungen, die 2025 in der Stadt Brotterode-Trusetal das Licht der Welt erblickt hatten, eingeladen – natürlich mit Eltern, Geschwistern und Großeltern.