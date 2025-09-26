Elf Kinder wurden im ersten Halbjahr 2025 in den Ortsteilen der Gemeinde Grabfeld geboren – weit weniger als noch vor einigen Jahren, wie Bürgermeister Christian Seeber beim jüngsten Babyempfang für die neuen Grabfelder Erdenbürger im Schloss in Rentwertshausen mit Bedauern feststellte. Dennoch freute sich das Ortsoberhaupt natürlich, die Mädchen und Jungen und deren Eltern kennenzulernen und Letztgenannten einige Informationen mit auf den Weg zu geben.