Der Babybasar hat zu seinem 15-jährigen Jubiläum erneut zahlreiche Besucher in die Hochrhönhalle gelockt. Rund 100 Verkäufer boten gut erhaltene Kinder- und Babyausstattung an. „Viele Familien nutzten die Gelegenheit, günstig einzukaufen und dabei nachhaltig zu handeln. So gingen insgesamt 4895 Artikel über die Kassen“, heißt es vom Basarteam. Genauso hatten es sich die Gründerinnen damals gedacht: Stefanie Wagner, die heute noch dabei ist, sowie Kristin Schüler und Christin Stepper. Heute besteht das Kern-Orga-Team aus 14 Frauen, von denen einige schon von Anfang an mitarbeiten. Eine „Chefin“ gibt es nicht – man arbeitet Hand in Hand. Besonders viel Zeit, Nerven und Organisationstalent investiert Tina Gerlach in die Basare. Das Team konstatiert für sein Jubiläum: „Die Stimmung war durchweg positiv. Am Glücksrad herrschte ebenso reger Andrang wie beim Kinderschminken, wo kleine Gäste mit bunten Gesichtern strahlten. Auch das Kuchenbuffet fand großen Anklang. Die neu eingerichtete Wickel- und Still-Ecke wurde von jungen Eltern dankbar angenommen und trug zusätzlich zum Wohlfühlcharakter bei.“