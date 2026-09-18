Eine Schwangere hat vorzeitige Wehen und eine Frühgeburt droht, bei einer Hausgeburt gibt es Komplikationen, ein kleiner Säugling hat Atemnot, genau das sind die Fälle, in denen das Neugeborenen-Notarztteam des Klinikums Suhl zur Hilfe gerufen wird. Damit das Team möglichst schnell am Einsatzort ankommt, wurde ein Baby-Notarztwagen angeschafft. „Im Notfall kann es auf jede Minute ankommen, und mit dem neuen Fahrzeug sind wir schneller vor Ort, um zu helfen“, sagte Sebastian Horn, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum und Ideengeber für die Anschaffung des Baby-Notarztwagens. Am Donnerstag wurde das nur mit Spenden finanzierte Fahrzeug offiziell übergeben.