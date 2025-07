Um die 8000 Hullerle sind es, die im Schnitt zum Babsfest aus Kloßteig gerollert werden. Von Hand, versteht sich. Da kommt ganz schön was zusammen. Und wenn es das Wetter besonders gut meint und noch mehr Besucher zum Babsfest lockt, können es durchaus noch mehr werden. So wie im Vorjahr etwa. Da musste schnell noch ganz spontan ein Nachrollern organisiert werden, um die Nachfrage nach der Schmiedefelder Spezialität abdecken zu können, die nicht nur bei denen ankommt, die sie seit Generationen kennen, sondern auch bei den Neueinsteigern. Schon am Vortag, am kommenden Freitag, wird der vorbereitete Kloßteig gerollert, also gehullert, wobei viele Helfer gefragt sind und gern auch kommen.