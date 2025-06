In der weiteren Folge wurde dieser beim Kontakt mit der Leitplanke von der Maschine geworfen. Das Krad selbst schoss weitere 200 Meter über die Fahrbahn bis es erneut in die Leitplanke krachte und anschließend in den Straßengraben geschleudert wurde. Der lebensbedrohlich verletzte 42-jährige Fahrer wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Meiningen verbracht. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt.