Den vielen Leuten, die nach zwei Stunden die Barchfelder Mehrzweckhalle verließen, standen die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Denn jede Antwort, die Politiker und Behördenvertreter im Podium gaben, warf eine Vielzahl von neuen Fragen auf. „Die Unvollendete“ hatte Landrat Michael Brodführer (CDU) die Bundesstraße 62 eingangs genannt. Seit Anfang der 1990er Jahre schon ist der fünfte Bauabschnitt der Ortsumgehung Bad Salzungen, besser bekannt als „Werraquerung“, ein Thema. Seit 2020 gibt es Baurecht. Doch passiert ist seitdem nicht wirklich etwas. Informationen gab es in den vergangenen Jahren nur spärlich.