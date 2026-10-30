Noch vor einem Jahr war nicht einmal klar, wie die gewaltigen Brückenpfeiler mitten im Kiessee überhaupt sicher gegründet werden können. Jetzt haben die Ingenieure eine Lösung gefunden. Und damit gibt es auch beim Zeitplan für die seit Jahrzehnten ersehnte Werraquerung eine erfreuliche Entwicklung: Statt wie bislang angekündigt 2030 könnte der Bau des fünften Abschnitts der B 62-Ortsumgehung Bad Salzungen bereits in der zweiten Jahreshälfte 2029 beginnen.