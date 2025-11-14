Unbefriedigend war wohl nicht nur für die vielen interessierten Gäste die Infoveranstaltung zum Thema „Werraquerung“ in Barchfeld vor einigen Wochen. Auch der Landrat des Wartburgkreises, Michael Brodführer (CDU), ist, was den Bau der Umgehungsstraße zwischen dem Barchfelder Eisberg und Bad Salzungen betrifft, inzwischen skeptisch. Denn nach jahrelanger Planung steht immer noch nicht fest, ob und wie die Brücke über den Kiessee sicher gegründet werden kann. Bislang gibt es keine Entscheidung im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, welche Gründungsvariante angegangen werden soll. Bis Ende des Jahres solle jedoch eine favorisierte Lösung feststehen, hieß es im Oktober.