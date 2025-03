Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es laut Polizei am späten Samstagnachmittag auf der B 285 zwischen Langenfeld und Urnshausen. Nach Angaben der Feuerwehr Kaltenborn, die unter anderem ebenfalls im Einsatz war, war man um kurz vor 16.30 Uhr vor Ort. Wie die Polizei weiter mitteilt, war zum Unfallzeitpunkt eine 46-Jährige in einem Ford auf der Strecke durch den Langenfelder Wald in Richtung Urnshausen unterwegs. Demnach wollte sie nach links auf einen Feldweg abbiegen. Hinter der Frau war ein 17-jähriger Kraftradfahrer unterwegs. Der Jugendliche auf seiner Yamaha übersah laut Polizei, dass das Auto vor ihm auf dem Weg zum Abbiegen war, er setzte zum Überholen an, und wie die Polizei weiter mitteilt kam es „zur seitlichen Kollision in deren Folge der Kradfahrer zu Fall kam und in den Graben geschleudert wurde“.