Am Donnerstag kam es in den späten Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der L 2053 auf die B 281 zwischen Eisfeld und Hirschendorf.
B281 Zwei Verletzte nach Crash bei Eisfeld
Karl-Wolfgang Fleißig 08.10.2026 - 18:28 Uhr
An der Einmündung der L 2053 auf die B281 zwischen Eisfeld und Hirschendorf sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.
Am Donnerstag kam es in den späten Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der L 2053 auf die B 281 zwischen Eisfeld und Hirschendorf.