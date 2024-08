B281: Toter bei schwerem Motorradunfall

Laut Polizeibericht kam es gegen 11:35 Uhr zu dem Unfall zwischen Steinheid und Neuhaus am Rennweg. Ein 30-jähriger Motorradfahrer befuhr hinter einem weiteren Kradfahrer die B 281 in Richtung Neuhaus am Rennweg. Als der erste Biker in Höhe Einfahrt Wanderparkplatz Rennsteigbaude verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der 30-Jährige auf diesen auf, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Dabei erlitt der 30-Jährige schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.