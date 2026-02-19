 
B281 stundenlang gesperrt Autofahrer stirbt nach Frontal-Kollision

Auf der B281 bei Reichmannsdorf ist ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw gestorben. Die Strecke war bis in den späten Nachmittag gesperrt.

B281 stundenlang gesperrt: Autofahrer stirbt nach Frontal-Kollision
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Foto: picture alliance/dpa, Marcus Brandt (Symbolbild)

Auf der Bundesstraße 281 bei Reichmannsdorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist es am Mittwochmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Saalfeld stieß ein 49-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Citroën kurz vor dem Ortseingang Reichmannsdorf mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Ermittlungen dauern an

Zeugen zufolge soll der Mann zuvor mehrere Fahrzeuge überholt haben. Trotz eingeleiteter Bremsungen und eines Ausweichmanövers des 48-jährigen Lkw-Fahrers ließ sich die Kollision nicht mehr verhindern.

Der Autofahrer erlitt demnach massive Verletzungen, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren Feuerwehr und Abschleppunternehmen im Einsatz. Die B281 war vom Unfallzeitpunkt an bis etwa 17.30 Uhr zeitweise voll gesperrt.

Der Sachschaden wird auf mindestens 65.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.