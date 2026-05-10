B22: Zusammenstoß bei Wendemanöver auf Bundesstraße

Kemnath (dpa/lby) - Bei einem Wendemanöver auf einer Bundesstraße im Landkreis Tirschenreuth sind in der Nacht zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Laut Polizei soll ein 25-jähriger Transporterfahrer auf der B22 bei Kemnath wegen einer Ansage seines Navigationsprogramms zum Wenden angesetzt haben. Dabei soll er den entgegenkommenden Wagen eines 25-Jährigen übersehen haben. Beim Zusammenstoß wurden der Autofahrer und einer der acht Insassen des Transporters leicht verletzt. Laut Polizei wurden sie im Krankenhaus behandelt und anschließend wieder entlassen.