Kemnath (dpa/lby) - Bei einem Wendemanöver auf einer Bundesstraße im Landkreis Tirschenreuth sind in der Nacht zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Laut Polizei soll ein 25-jähriger Transporterfahrer auf der B22 bei Kemnath wegen einer Ansage seines Navigationsprogramms zum Wenden angesetzt haben. Dabei soll er den entgegenkommenden Wagen eines 25-Jährigen übersehen haben. Beim Zusammenstoß wurden der Autofahrer und einer der acht Insassen des Transporters leicht verletzt. Laut Polizei wurden sie im Krankenhaus behandelt und anschließend wieder entlassen.
B22 Zusammenstoß bei Wendemanöver auf Bundesstraße
dpa 10.05.2026 - 13:01 Uhr