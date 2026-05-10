 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Zusammenstoß bei Wendemanöver auf Bundesstraße

B22 Zusammenstoß bei Wendemanöver auf Bundesstraße

Ein Transporterfahrer folgt der Ansage seines Navigationsgeräts und setzt zum Wenden an - mitten auf einer Bundesstraße im Landkreis Tirschenreuth. Dabei übersieht er einen Wagen im Gegenverkehr.

B22: Zusammenstoß bei Wendemanöver auf Bundesstraße
1
Für die Bergung der Fahrzeuge wurde die Bundesstraße gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Kemnath (dpa/lby) - Bei einem Wendemanöver auf einer Bundesstraße im Landkreis Tirschenreuth sind in der Nacht zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Laut Polizei soll ein 25-jähriger Transporterfahrer auf der B22 bei Kemnath wegen einer Ansage seines Navigationsprogramms zum Wenden angesetzt haben. Dabei soll er den entgegenkommenden Wagen eines 25-Jährigen übersehen haben. Beim Zusammenstoß wurden der Autofahrer und einer der acht Insassen des Transporters leicht verletzt. Laut Polizei wurden sie im Krankenhaus behandelt und anschließend wieder entlassen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Für die Bergung des Transporters und des Autos musste die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. En beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden, hieß es. Gegen den Transporterfahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.