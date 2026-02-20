Im Oktober 2025 kam Christian Hirte in Helba mit Bürgern ins Gespräch. Die hatten bis vor drei Jahren die Hoffnung, dass endlich die Ortsumgehung der Bundesstraße 19 um den Meininger Ortsteil gebaut wird. Doch das Land Thüringen zog damals nach einer Klage des BUND seine fehlerhafte Planung zurück. Nun steht alles auf Neuanfang, die Planungen beginnen von vorn. Mehr konnte der Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister seinerzeit im Oktober auch nicht verkünden. Die Ortsumgehung Meiningen/Helba sei als „vordringlich“ eingestuft, der Bund bekenne sich zu seinem Verkehrsprojekt, sagte der CDU-Bundespolitiker seinerzeit. Das ist fast ein halbes Jahr her, was ist seitdem passiert? Sind die Planungen vorangeschritten? Gibt es überhaupt schon welche, wurden inzwischen Planungsbüros beauftragt?