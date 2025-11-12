Im August waren zweimal innerhalb weniger Tage zwei Autos ungebremst gegen eine Brückenwand auf der B19-Ortsumgehung Gumpelstadt gerast. Beim ersten Unfall starb der Fahrer. Beim zweiten Crash wurde eine Frau schwer verletzt. Zur genauen Unfallursache gab es vonseiten der Polizei keine Angaben. Fest steht jedoch, dass in beiden Fällen Fremdverschulden oder ein technischer Defekt mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.