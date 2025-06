Auf 4,1 Hektar Fläche soll eine neue Rettungswache an der Bergstraße nahe des Helios-Klinikums entstehen. Dafür wird die Stadt Meiningen einen Bebauungsplan (B-Plan) aufstellen. Das beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag. Auf Grundlage des Bebauungsplanes wird der Landkreis Schmalkalden-Meiningen als Aufgabenträger die Rettungswache errichten lassen. Dafür sucht er einen privaten Investor, der nach Fertigstellung die Wache langfristig an den Kreis vermietet. Dieser wird das Objekt dann an das DRK Meiningen untervermieten, welches die Rettungswache betreibt. Durch die Krankenkassen werden die Mietkosten refinanziert. Dem Kreis und der Stadt entstehen damit keine finanziellen Aufwendungen für Investitionen. Kommunale Gelder bleiben somit für andere Vorhaben frei. Vor diesem Hintergrund wird die Stadt Meiningen mit dem Landkreis einen städtebaulichen Vertrag abschließen, der alle Details regelt, hieß es in dem Beschluss zum Aufstellen des B-Plans weiter.