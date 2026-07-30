Schmalkalden hat sich einmal mehr als einer der beliebtesten Austragungsorte der Thüringer Beachvolleyball-Szene erwiesen. Beim Beach-Cup der Kategorie B im Rahmen der Sparkassen-Beach-Tour des Thüringer Volleyball-Verbandes (TVV) waren die Teilnehmerfelder an beiden Turniertagen am vergangenen Wochenende restlos ausgeschöpft. Bereits am Samstag kämpften neun Damen- und zwölf Herrenteams um Ranglistenpunkte, ehe am Sonntag weitere 16 Mixed-Teams die Beachanlage in Näherstille in Beschlag nahmen.