Seit mehr als drei Jahrzehnten wird geplant, gerechnet und untersucht. Doch gebaut wird an der B 62-Werraquerung zwischen Bad Salzungen und Barchfeld noch immer nicht. Zuletzt gab es einen Hoffnungsschimmer: Eine inzwischen favorisierte Lösung für die Gründung der Brückenpfeiler soll noch in diesem Jahr praktisch erprobt werden. Ob damit eine der größten Hürden für das Millionenprojekt genommen werden kann, ist allerdings offen. Vielleicht gibt es bei der für den 29. Oktober geplanten Informationsveranstaltung nun Klarheit.