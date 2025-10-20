Zur Einwohnerversammlung der Gemeinde Barchfeld-Immelborn vor wenigen Wochen hatte Bürgermeister Ralph Groß (CDU) noch gesagt, er werde sich nicht mehr zu dem Thema äußern. Zu oft war er in den vergangenen Jahren bereits voller Hoffnung gewesen, dass der Bau der B62-Werraquerung zwischen Barchfeld und Bad Salzungen nun endlich losgehen kann. Und zu oft war die Hoffnung, das Barchfeld und Immelborn dauerhaft vom Bundesstraßen-Durchgangsverkehr befreit werden können, enttäuscht worden. Ralph Groß hatte zur Versammlung jedoch versprochen, noch einmal bei den zuständigen Behörden von Land und Bund nachzuhaken. Das hat er getan.