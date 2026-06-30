In der Ortslage Merkers führt die Bundesstraße 62 durch eine Engstelle, die einem Flaschenhals ähnelt. Insbesondere, wenn sich schwere Lastwagen dort durch quälen, ist dies für die Anwohner eine Belastung. Eine Bürgerinitiative (BI) fordert seit vielen Jahren eine Umgehungsstraße. Für Laster gilt in weiten Teilen der Ortslage bereits ein Tempo-30-Limit. Die BI würde dies gerne auf alle Fahrzeuge ausdehnen, bisher jedoch ohne Erfolg.