Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) bereitet derzeit die Fortführung des Straßenbau-Großprojektes in Vacha vor, das mit dem Bau des Ende 2023 fertiggestellten Kreisverkehrs begonnen hat. In den Jahren 2026 und 2027 soll die Ortsdurchfahrt Vacha-Badelachen „an aktuelle Standards angepasst“ werden. Unter anderem werde die Zufahrt zu den anliegenden Gewerbeunternehmen so gestaltet, „dass der Verkehr sicherer und flüssiger fließen kann“. Das teilte eine TLBV-Sprecherin auf Anfrage der Redaktion mit.