Die geplante Wasunger Ortsumgehung der B 19, die nach Jahren des Prüfens und Abwägens als Tunnelvariante angelegt worden ist, bleibt für viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein Thema, beschäftigt wellenartig immer wieder auch Bürgermeister Thomas Kästner (parteilos) und die Stadträte. Über längere Zeit war das Thema nicht mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit, was offenbar Sitzungsgast Volker Rudolph zur jüngsten Stadtratssitzung im Rathaussaal dazu bewegte, sich im Rahmen der Bürgerfragestunde nach dem aktuellen Stand zu erkundigen. Wird an dem Projekt noch geplant oder ist es mittlerweile in einer Schublade verschwunden, weil keine Chance auf eine Umsetzung besteht? Dies ist durchaus im öffentlichen Interesse. Rudolph bewegte aber noch etwas ganz anderes in dem Zusammenhang. „Eröffnet das Sondervermögen neue Möglichkeiten?“, wollte er vom Stadtoberhaupt wissen.