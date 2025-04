Die Verkehrssituation in Meiningen ist und bleibt wohl erst mal bis auf weiteres angespannt. Doch einen Lichtblick gibt es: Die Ampelanlage an der Toom-Kreuzung wird wohl am Mittwoch fertiggestellt. So schätzen jedenfalls die Arbeiter des Straßenbetriebsdienstes den Fortschritt ein. Die waren am Vormittag damit beschäftigt, das Behelfs-Ampelsystem abzubauen. „Wir hoffen, dass die Ampel heute Abend wieder normal in Betrieb genommen werden kann“, äußern sich die Arbeiter.