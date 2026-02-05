Mit der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplans (VuE) „Sondergebiet für die Nutzung von Solarenergie“ wird eine lang gehegtes Projekt beerdigt. Eigentlich sollte auf der Fläche im Straßenwinkel der B 19-Kreuzung, Abzweig Wallbach, ein Solarpark entstehen. Den wollten private Investoren errichten. Dafür wurde mit diesen 2005 ein Durchführungsvertrag abgeschlossen, der allerdings mit Stand 30. Juni 2006 – also vor fast 20 Jahren – ausgelaufen ist. Das Vorhaben wurde bislang nicht realisiert. Es sind auch keine Maßnahmen erkennbar, dass der Park errichtet werden soll, hieß am Dienstag in der Beschlussvorlage. Vor diesem Hintergrund hob der Stadtrat Meiningen den VuE-Plan auf.