„Lärm macht krank. Lärm verkürzt die Lebenszeit. Das ist keine Behauptung, sondern eine durch reichlich vorhandene Studien belegbare Tatsache. Helba hat eine nunmehr 30 Jahre andauernde Erfahrung mit dem Lärm, dazu mit reduzierten Verkehrssicherheiten und Schäden am Eigenheim. Lärm kennt Helba täglich, stündlich, egal ob am Tage, oder des Nachts, wenn der Mond scheint“, schreibt Kai Hackenschmidt als Sprecher der Bürgerinitiative in Helba. „Und doch, manchmal öffnet sich eine Tür, natürlich nur für einen kurzen, einen viel zu kurzen Augenblick.“ Hackenschmidt meint damit die Bauarbeiten zur Fahrbahnsanierung in einem Teilabschnitt der B 19, die in den vergangenen Tage den Durchgangsverkehr aus dem Meininger Ortsteil verbannten. Er schreibt weiter: „Dann darf man eine Ahnung bekommen, einen kleinen Geschmack davon, wie es sein könnte, wie es wäre, wenn einstmals jeder seine Arbeit ordentlich getan hätte und die A 71 endlich fertig gebaut worden wäre. Diese Tür öffnete sich in der vergangenen Woche für Helba.“