Auf dem zweispurigen Abschnitt der Bundesstraße 19 zwischen Wasungen und Walldorf hat es am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr gekracht. Nach Angaben der Polizei wollte ein Lkw-Fahrer, der in Richtung Walldorf unterwegs war, eines der Verbindungsstücke zwischen den Richtungsfahrbahnen nutzen, um zu wenden und zurück Richtung Wasungen zu fahren. Dazu zog er von der rechten Fahrspur nach links und übersah dabei ein Auto auf der linken Spur. Das Auto krachte in die Seite des Lastwagens und riss dabei den Lkw-Tank auf. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb nach Polizeiangaben unversehrt.