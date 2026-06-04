Im Speisesaal den „vergifteten“ Apfel suchen, oder hoch über den Baumwipfeln in der obersten Etage des zwölfstöckigen Panorama Hotels verzauberte Schlüssel aufspüren – Zum Azubitag haben die Auszubildenden eine Hotelführung der besonderen Art organisiert. Mit dem Blick hoch über Oberhof hinein in den Thüringer Wald kann so mancher Gast fast glauben, dass sich zwischen den Bäumen ein paar Zwerge verstecken.