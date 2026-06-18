Es sind oft die kleinen Dinge, die darüber entscheiden, ob ein neuer Ort fremd bleibt – oder vertraut wird. Und dass Liebe über den Magen geht, ist nicht nur ein Sprichwort. Wenn in Südthüringen der Sommer beginnt und auf Marktplätzen und in Gärten die Roste für die Thüringer Bratwürste angefeuert werden, dann ist das die beste Zeit für 55 junge Menschen aus Vietnam für einen beruflichen Neustart zwischen Thüringer Wald und Werratal.