Mit dem zweiten Platz beim Continentalcup-Skilanglauf über 10 Kilometer in Seefeld hat sich Thomas Bing vom Rhöner WSV die Startberechtigung für den Weltcup in Oberhof am kommenden Wochenende gesichert. Für den 34-jährigen Athleten vom Rhöner WSV geht damit ein Wunsch in Erfüllung. „Zuhause in Oberhof nochmal ein Weltcuprennen bestreiten zu dürfen, ist schon etwas Besonderes“, erklärt der Athlet, der bis zu seinem Trainingsunfall in Italien zur deutschen Langlauf-Elite gehörte. Mühsam kämpfte sich Thomas Bing nach mehreren Beinoperationen wieder ins deutsche Auswahlteam zurück.