13 Entscheidungen in drei Disziplinen an den beiden Wettkampftagen am Samstag und Sonntag: Klein-Olympia macht am Wochenende in Oberhof seinem Namen alle Ehre. Dabei ist der Zeitplan so gut getaktet, dass die Zuschauer an allen drei angrenzenden Wettkampforten die Entscheidungen live dabei verfolgen können. Für die Besucher gibt es sogar einen Shuttlebus-Service zwischen den drei Wettkampfstätten.