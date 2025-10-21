Immer montags ab 12 Uhr steht ihr Termin. Seit Jahren schon. Und der ist für den Offenen Treff in der Awo-Begegnungsstätte City-Treff in der Suhler Pfarrstraße – einschließlich Kaffee-Runde – reserviert. An gleich mehreren Tischen treffen sich hier Skat- und Romméfreunde, während an einer langen Tafel, die fast den gesamten Raum der Länge nach ausmacht, bis zu 14 Damen sitzen, die alle eines eint. Sie sind gern kreativ und haben ein sehr großes Interesse an künstlerischen Arbeiten. Und wie!