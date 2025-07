Die große Zweiradtradition in Suhl lebt. Wer könnte daran angesichts des Simson-Treffens mit beeindruckender Ausfahrt am vergangenen Wochenende und mit Blick auf die zum 75. Geburtstag der AWO geplante Oldtimerfahrt im September zweifeln? Einmal mehr zeigt sich, dass Suhl nicht nur als Waffenstadt, sondern auch als Zweiradhochburg punkten kann. Und das auch noch so viele Jahre, nachdem die letzten Motorräder und Mopeds in den (heiligen) Werkhallen in Heinrichs vom Band rollten.