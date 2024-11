"Gong!" geht leer aus

Unter den weiteren Nominierten war auch "Gong!" in der Sparte "Beste Kinder Live Action", verantwortet vom Kinderfernsehen KiKA. Die Serie handelt von der jungen Autistin Eileen, die sich als Heranwachsende im sozialen Gefüge ihrer Schule zurechtfinden muss - und dabei trotz aller Schwierigkeiten Freunde findet. "Gong!" musste sich allerdings der Produktion "One of the Boys" aus Dänemark geschlagen geben. Derweil gewann die polnische Produktion "Pianoforte", die auch vom ZDF und Arte unterstützt wurde, in der Kategorie Kunst-Produktionen.