Autozulieferer: Webasto streicht 300 weitere Arbeitsplätze

Hauptprodukte des Unternehmens sind Schiebe- und Panoramadächer. Einerseits gab es in den vergangenen Jahren Misserfolg mit neuen Produkten wie Ladesäulen für Elektroautos. Webasto hatte das defizitäre Geschäft bereits Anfang 2024 wieder verkauft. Abgesehen davon leidet Webasto - wie andere Zulieferer auch - unter den stark geschrumpften Absatzzahlen der deutschen Autohersteller in China. Noch härter getroffen als die eigentlichen Autohersteller sind die Zulieferer. Die Branche insgesamt hat den Abbau Zehntausender Stellen angekündigt.