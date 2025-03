Autozulieferer: Schaeffler macht im Jahr der Fusion Verluste

Die Ausrichtung auf die E-Mobilität sei trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten in der Branche und auch des politischen Gegenwindes, etwa in den USA, richtig, sagte Rosenfeld. "Wir können in beiden Bereichen spielen. Wenn sich der E-Antrieb schneller durchsetzt – dann ist das gut für uns. Wenn er später kommt, können wir damit ebenfalls umgehen. Für mich ist die E-Technologie in jedem Fall die Technologie, die kommen wird", sagte Rosenfeld.