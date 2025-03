Für die Werke im niedersächsischen Lüchow und im baden-württembergischen Mühlheim an der Donau, wo es bisher keine Beschäftigungssicherung gab, sei dies bis Mitte 2028 erreicht worden. In Lüchow arbeiten derzeit nach Betriebsratsangaben rund 130 Menschen, in Mühlheim rund 500 für SKF. Beide Werke sollen Ende des Jahres Teil einer neuen Automotive-Sparte des Konzerns werden. Am deutschen SKF-Hauptstandort Schweinfurt ist davon nur ein geringer Teil der Beschäftigten betroffen.