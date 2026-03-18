Autozulieferer Krise in Autobranche - Rüstungsindustrie als Rettungsanker?

Chemnitz/Erfurt - Für die kriselnde Auto-Zulieferbranche in Sachsen und Thüringen bieten sich laut einer Studie Chancen in der Rüstungsindustrie. "Rüstung ist nicht der alleinige Rettungsanker für den Automotive-Bereich", stellt der Branchenexperte Werner Olle klar. "Aber die Unternehmen müssen sich breiter aufstellen und da kann Rüstung eine Komponente sein." Das könne helfen, Beschäftigung zu sichern. Als Beispiele nannte er die Fertigung von Karosserieteilen, Antriebskomponenten, aber auch Fahrzeug- und Assistenzsystemen.