Autozulieferer: IG Metall fürchtet weitergehenden Stellenabbau bei Bosch

München - Die IG Metall fürchtet weitere Stellenstreichungen bei Bosch. Nach dem in der Vorwoche von Bosch verkündeten Abbau von 13.000 Arbeitsplätzen in den deutschen Werken wirft die Gewerkschaft dem Unternehmen einen "Kulturbruch" vor - das bezieht sich auf die langjährige Praxis in der deutschen Metall- und Elektroindustrie, in schwierigen Zeiten gemeinsam mit Betriebsräten und Gewerkschaft nach Lösungen zu suchen. "Damit geht Bosch bewusst in den Konflikt", sagte der bayerische Bezirksleiter Horst Ott. "Dieser Weg ist falsch und gefährlich."