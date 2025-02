Autozulieferer: IG Metall fürchtet um 1.400 Stellen bei Brose in Würzburg

"Der Verlust eines so bedeutenden Arbeitgebers ist ein Schlag ins Gesicht", sagte Norbert Zirnsak, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Würzburg, laut Mitteilung. Die Brose-Arbeitsplätze seien wichtig für die wirtschaftliche Stabilität der Region. Yves Weinberger, Betriebsratsvorsitzender von Brose in Würzburg, teilte mit: "Die Belegschaft hat in den vergangenen Jahren Höchstleistungen erbracht und Innovationskraft bewiesen. Statt Pläne für ein Aus des Standortes brauchen wir ein klares Signal, dass Würzburg Zukunft hat."