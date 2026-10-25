Autowerk in Georgia: SPD-Politikerin wirft Audi Wahlkampfhilfe für Trump vor

Berlin - Aus der SPD kommt empörte Kritik am Auftritt des Audi-Vorstandschefs Gernot Döllner im Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump. Die SPD-Verkehrsexpertin Isabel Cademartori sprach von Wahlkampfhilfe für einen Autokraten. "Das ist eine Schande, insbesondere in Anbetracht der Geschichte des VW-Konzerns", teilte sie am Sonntag in Berlin mit. Der Autobauer Audi ist eine Volkswagen-Tochter. Trump hatte tags zuvor bei einer Veranstaltung den Bau eines Audi-Werks im US-Bundesstaat Georgia verkündet. Dabei trat auch Döllner auf und dankte Trump für dessen Unterstützung.